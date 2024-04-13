Генерал США назвал одну из проблем подготовки украинских пилотов на F-16

Американский генерал и глава Бюро Национальной гвардии Дэн Гокансон заявил, что за неимением выделения финансирования для помощи Украине Конгрессом, некоторые программы могут оказаться под угрозой закрытия с 2025 года. В частности, подготовка украинских пилотов на истребителях F-16.

Об этом сказал в комментарии "Голосу Америки".

"С 1993 года Калифорнийская национальная гвардия сотрудничала с Украиной, и каждый год они проводили с десяток обменов", – рассказал он о начале работы Государственной программы партнерства (SPP).

Гокансон отметил, что в рамках этой программы сотрудничество в Украине продолжалось до начала вторжения в 2022 году, а затем переместилось на другие локации.

"В то время мы вывели наши силы и возобновили обучение в Германии... И мы планируем продолжать это делать без ограничений по времени, как и до войны", — сказал генерал.

Но, по словам Гокансона, готовность армии – это одно дело, финансовые ресурсы – совсем другое.

В случае с подготовкой украинских пилотов на истребителях F-16 ресурсов хватает, чтобы подготовить уже проходящих обучение, но если программу нужно будет продолжить и расширить, то для этого потребуются дополнительные ресурсы – деньги, инструкторы и самолеты.

Гокансон отметил, что сейчас все, что нужно, чтобы завершить программу учений до конца этого года.

Генерал также отметил, что обучение украинских военных в Европе по программе EUCOM, частично финансируемой США, также может оказаться под вопросом, если Конгресс не примет дополнительный пакет помощи Украине на сумму свыше $60 млрд.

Напомним, Норвегия планирует передать Украине 22 истребителя F-16.

Читайте также ведущие новости дня: