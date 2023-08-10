Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Генерал США назвал самую сложную задачу для украинского контрнаступления

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
2022
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Генерал США назвал самую сложную задачу для украинского контрнаступления

Украинские военные на передовой / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Дуглас Лют отметил, что в таких условиях, в которых действуют украинцы, американские подразделения даже не пытались бы это сделать.

Перед украинским контрнаступлением стоит сложнейшая тактическая задача, которую только можно себе представить – преодолеть стационарные оборонные сооружения, которые выстроили россияне, поэтому не стоит ожидать быстрых результатов.

Об этом генерал-лейтенант армии США в отставке Дуглас Лют рассказал в интервью "Голосу Америки".

"Представьте последовательные полосы минных полей, препятствий, в том числе физических препятствий, как рвы и танковые ловушки, управляемые и наблюдаемые линии прямого огня, а также артиллерийские системы, подкрепленные ударными российскими вертолетами", – отметил Лют.

"Мероприятие должно удвоить поддержку"

Генерал-лейтенант подчеркнул, что это самая сложная тактическая задача и вряд ли американская армия пошла бы на это при таких условиях, как сейчас действуют украинцы.

"Если бы это делала американская часть, она бы выполняла задачу только при условии преимущества в артиллерии, которой у украинцев нет. И если бы она имела преимущество в воздухе, то есть контролировала воздух над боевым пространством, а украинцы этого преимущества тоже не имеют. Поэтому мы нереалистично ожидаем, что украинцы сделают на поле боя нечто такое, что американские подразделения даже не попытались бы", – подчеркнул он.

Дуглас Лют отметил, что нужно иметь реалистические ожидания, в том смысле, что это продвижение будет медленным, и будут жертвы и потери с украинской стороны, поскольку у них нет всех необходимых возможностей.

Генерал в частности отметил, что у украинцев нет достаточных мощностей для разминирования, и проникновение через минные поля происходит гораздо медленнее, чем ожидалось.

"Поэтому я думаю, что здесь нужна доза реализма с точки зрения того, что украинцы пытаются сделать и как быстро они могут добиться успеха", — подчеркнул американский генерал.

Напомним, в Белом доме заявила о том, что украинское контрнаступление идет не так быстро, как ожидалось. Однако ВСУ, хоть и не без труда, продолжают идти.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Контрнаступление ВСУ будет длительным! Когда освобождение Крыма? | Александр Коваленко"

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2022
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация