Генерал США назвал самую сложную задачу для украинского контрнаступления

Дуглас Лют отметил, что в таких условиях, в которых действуют украинцы, американские подразделения даже не пытались бы это сделать.

Перед украинским контрнаступлением стоит сложнейшая тактическая задача, которую только можно себе представить – преодолеть стационарные оборонные сооружения, которые выстроили россияне, поэтому не стоит ожидать быстрых результатов.

Об этом генерал-лейтенант армии США в отставке Дуглас Лют рассказал в интервью "Голосу Америки".

"Представьте последовательные полосы минных полей, препятствий, в том числе физических препятствий, как рвы и танковые ловушки, управляемые и наблюдаемые линии прямого огня, а также артиллерийские системы, подкрепленные ударными российскими вертолетами", – отметил Лют.

"Мероприятие должно удвоить поддержку"

Генерал-лейтенант подчеркнул, что это самая сложная тактическая задача и вряд ли американская армия пошла бы на это при таких условиях, как сейчас действуют украинцы.

"Если бы это делала американская часть, она бы выполняла задачу только при условии преимущества в артиллерии, которой у украинцев нет. И если бы она имела преимущество в воздухе, то есть контролировала воздух над боевым пространством, а украинцы этого преимущества тоже не имеют. Поэтому мы нереалистично ожидаем, что украинцы сделают на поле боя нечто такое, что американские подразделения даже не попытались бы", – подчеркнул он.

Дуглас Лют отметил, что нужно иметь реалистические ожидания, в том смысле, что это продвижение будет медленным, и будут жертвы и потери с украинской стороны, поскольку у них нет всех необходимых возможностей.

Генерал в частности отметил, что у украинцев нет достаточных мощностей для разминирования, и проникновение через минные поля происходит гораздо медленнее, чем ожидалось.

"Поэтому я думаю, что здесь нужна доза реализма с точки зрения того, что украинцы пытаются сделать и как быстро они могут добиться успеха", — подчеркнул американский генерал.

Напомним, в Белом доме заявила о том, что украинское контрнаступление идет не так быстро, как ожидалось. Однако ВСУ, хоть и не без труда, продолжают идти.

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