Генерал США оценил вероятность нового наступления россиян на Киев

Последняя мобилизация в РФ была провальной, говорит Ходжес.

Новое наступление России на Киев в январе-феврале 2023 года вряд ли будет возможным из-за провальной подготовки оккупантов, считает бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

Свое мнение американский генерал в отставке написал в Twitter.

Он напомнил, что последняя частичная мобилизация в России провалилась, поэтому считает, что оккупанты не смогут качественно подготовить войска для нового большого наступления на Украину.

"Я сомневаюсь, что Россия сможет собрать силы такого размера за это время, тем более должного качества", – написал Ходжес.

Экс-генерал США добавил, что преувеличение потенциала новых российских наступательных операций играет в пользу ищущих отговорки, чтобы вооруженно не поддерживать Украину.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что РФ готовит около 200 тысяч новых военных и что у него нет сомнений, что армия РФ предпримет еще одну попытку наступления на Киев.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты одержимы местью и они никогда не отказывались от идеи захватить всю территорию. Впрочем, по его словам, важно то, способны ли войска РФ на это.

"И способны ли мы справиться с этим? Но я уверен, что их желание достичь этого все еще есть", – сказал Зеленский.

Между тем, в США заявляют, что пока не видят признаков повторного наступления россиян на Киев. Там заверили, что будут внимательно следить за ситуацией в ближайшее время.

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