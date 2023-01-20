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Генерал США предположил, что война не закончится в 2023 году: у Зеленского отреагировали

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Генерал США предположил, что война не закончится в 2023 году: у Зеленского отреагировали

Фото: Getty Images

Подоляк призвал партнеров предоставить Украине бронетехнику и дальнобойные ракеты.

В Офисе президента отреагировали на заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, что Украине будет трудно выгнать оккупантов в 2023 году и есть вероятность, что война в этом году не закончится. В Зеленском заверили, что боевые действия можно завершить в текущем году, но для этого нужно оружие.

Об этом сказал советник руководителя ОП Михаил Подоляк, пишет 24 канал.

"Можно говорить о любых развитиях событий, но мы осознаем, что эту войну можно закончить поражением России. Это очень важно. Для того, что бы это сделать, нужен определенный объем инструментов, в частности вооружения", – сказал представитель Офиса президента.

Он подчеркнул, что речь идет о предоставлении Украине бронетехники и дальнобойных ракет для уничтожения вражеских пунктов базирования.

"Имеет право (Милли – ред.) на эту позицию, но нужны конкретные инструменты", – прокомментировал Подоляк.

Напомним, по итогам "Рамштайна" председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли выразил мнение, что Украине будет тяжело "изгнать российские войска со всех оккупированных территорий Украины" в 2023 году. Однако он не исключает, что это возможно.

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Дата публикации
Просмотры
780
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