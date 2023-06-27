Генерал США рассказал, что нужно ВСУ для освобождения Крыма до конца лета

Украина может освободить полуостров Крым до конца лета, если западные партнеры предоставят ВСУ все необходимое вооружение.

В мысли в эфире телемарафона высказал бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес.

"Если Запад предоставит все, что нужно Украине, тогда Украина сможет освободить Крым до конца лета", — заявил генерал.

Он отметил, что речь идет о ракетах ATACMS и другом высокоточном оружии, которое позволит Вооруженным силам Украины бить по российским базам на территории полуострова.

"Конечно, я говорю об ATACMS, о высокоточном оружии, которое позволит украинским силам бить Севастополь, Саки, Джанкой — все эти российские базы. Ударьте по ним — и россиянам придется забираться. А если Соединенные Штаты не предоставят таких возможностей, тогда, к сожалению, это займет дольше", – заявил Годжес.

Напомним, ранее сообщалось, что представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что российские кафиры рассматривают возможность ухода от Крыма.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Кировском районе оккупированного Крыма неизвестные взорвали железнодорожные пути, в результате чего первый вагон грузового поезда сошел с рельсов.

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