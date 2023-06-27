Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Генерал США рассказал, что нужно ВСУ для освобождения Крыма до конца лета

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1258
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Генерал США рассказал, что нужно ВСУ для освобождения Крыма до конца лета

Годжес заявил, что Украина может освободить Крым до конца лета / Фото: Associated Press

ВСУ должны разрушать базы находящихся в оккупированном Крыму агрессоров.

Украина может освободить полуостров Крым до конца лета, если западные партнеры предоставят ВСУ все необходимое вооружение.

В мысли в эфире телемарафона высказал бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес.

"Если Запад предоставит все, что нужно Украине, тогда Украина сможет освободить Крым до конца лета", — заявил генерал.

Он отметил, что речь идет о ракетах ATACMS и другом высокоточном оружии, которое позволит Вооруженным силам Украины бить по российским базам на территории полуострова.

"Конечно, я говорю об ATACMS, о высокоточном оружии, которое позволит украинским силам бить Севастополь, Саки, Джанкой — все эти российские базы. Ударьте по ним — и россиянам придется забираться. А если Соединенные Штаты не предоставят таких возможностей, тогда, к сожалению, это займет дольше", – заявил Годжес.

Напомним, ранее сообщалось, что представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что российские кафиры рассматривают возможность ухода от Крыма.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Кировском районе оккупированного Крыма неизвестные взорвали железнодорожные пути, в результате чего первый вагон грузового поезда сошел с рельсов.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1258
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация