Генерал США спрогнозировал, когда прекратится горячая фаза контрнаступления ВСУ

Милли подчеркнул, что украинские военные во время наступления еще не выполнили то, что планировали.

Активные наступательные действия украинской армии, скорее всего, будут продолжаться 30-45, а затем прекратятся из-за погодных условий.

Такое мнение высказал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в интервью BBC.

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"Трудные битвы все еще продолжаются. Украинцы борются и продвигаются последовательно. Осталось еще немного времени, примерно 30-45 дней, пригодных для погоды, так что украинцы еще не закончили. Сражения еще не закончились. (Вооруженные силы – ред.) еще не завершили боевую фазу того, что они планировали", – сказал он.

Милли заметил, что он "изначально сказал, что эта война будет долгой, медленной, тяжелой и связана с большим количеством жертв. Именно это происходит".

Напомним, у Байдена обратились к союзникам с важным заявлением по поводу войны в Украине.

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