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Генерал США спрогнозировал, когда прекратится горячая фаза контрнаступления ВСУ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Генерал США спрогнозировал, когда прекратится горячая фаза контрнаступления ВСУ

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли / Фото: Associated Press

Милли подчеркнул, что украинские военные во время наступления еще не выполнили то, что планировали.

Активные наступательные действия украинской армии, скорее всего, будут продолжаться 30-45, а затем прекратятся из-за погодных условий.

Такое мнение высказал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в интервью BBC.

"Трудные битвы все еще продолжаются. Украинцы борются и продвигаются последовательно. Осталось еще немного времени, примерно 30-45 дней, пригодных для погоды, так что украинцы еще не закончили. Сражения еще не закончились. (Вооруженные силы – ред.) еще не завершили боевую фазу того, что они планировали", – сказал он.

Милли заметил, что он "изначально сказал, что эта война будет долгой, медленной, тяжелой и связана с большим количеством жертв. Именно это происходит".

Напомним, у Байдена обратились к союзникам с важным заявлением по поводу войны в Украине.

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Дата публикации
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