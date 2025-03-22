Генерал США в отставке объяснил, какой должна быть миротворческая миссия в Украине

Миротворческие силы в Украине должны быть четко организованы, интегрированы в систему ПВО.

Миротворческие силы, которые могут быть развернуты в Украине, должны иметь четко определенную миссию и командование.

Об этом заявил генерал армии США в отставке Бен Годжес в эфире телемарафона.

"Должна быть очень четкая миссия. Какова цель? Никто не может сказать. Мы собираемся отправить 10 тысяч человек, но еще не определили их миссию и задачи", — подчеркнул Годжес.

По его мнению, ключевыми пунктами для эффективной миротворческой миссии являются:

четко определена задача для военных, которые будут участвовать в ней.

правила применения силы, в том числе разрешение на ответ России в случае нарушения режима прекращения огня.

единое командование и полная интеграция с украинскими силами ПВО и другими видами обороны.

комплексный подход, включающий в себя воздушные, наземные, морские, беспилотные и противовоздушные компоненты.

Генерал подчеркнул, что даже при условии принятия решения реализация миссии займет несколько месяцев, поскольку силы нуждаются в совместной подготовке и координации.

"Это не какой-то отдельный сторожевой залог. Это должна быть интегрированная сила, способная влиять на Россию в случае нарушений", — подытожил Годжес.

Напомним, Чехия готова принять участие в переговорах по потенциальному присутствию иностранных войск на территории Украины. Если будет принято решение о создании миротворческой миссии, чешские военные могут стать частью контингента.

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