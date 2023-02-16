Генерал Сырский поделился воспоминаниями о битве за Киев: "Ситуация действительно становилась критической"

Командующий обороной Киева вспомнил, что самый горячий эпизод был буквально на четвертый или пятый день полномасштабной агрессии РФ.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ и обороны Киева генерал-полковник Александр Сырский поделился своими воспоминанием битвы за столицу, продолжавшуюся в период с 24 февраля по 2 апреля 2022 года.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Сырский заверил, что Украине удалось добиться всех целей в битве за Киев, которые она себе поставила.

Также читайте Угрожает ли Киеву российское нападение: генерал Милли дал ответ

"Уже в апреле не осталось ни одного вражеского солдата на территории Киева, Киевщины и других областей, за которые была ответственна наша группировка", – отметил генерал-полковник.

Он рассказал о самом горячем эпизоде в начале битвы за столицу, когда ситуация становилась критической и враг мог прорваться прямо в Киев.

"Это был буквально четвертый или пятый день полномасштабной агрессии. Момент, когда противник захватил плацдарм в районе Мощуна. Там очень опасный участок. Наименьшее расстояние непосредственно до Киева, что обеспечивало проход вплоть до площади Шевченко и вход в город. Ситуация действительно становилась критической. Были приняты все меры, мы почти сутки работали на командно-наблюдательном пункте батальона. Были выдвинуты все резервы, которые мы имели в то время", — описал ситуацию Сырский.

Он добавил, что ценой невероятных усилий ситуация была переломлена в пользу Украины и российские оккупанты не смогли совершить запланированный прорыв.

Командующий обороны Киева вспомнил оценки американских специалистов высокого уровня, которые считали, что украинские защитники не смогут держать оборону столицу более трех-четырех суток.

"Когда ситуация кардинально изменилась в нашу пользу, они много поняли об Украине и украинском народе", — добавил Сырский.

Он также согласился с тезисом о том, что успех в киевской стратегической операции можно считать моментом коренного перелома в войне. Ведь именно эта операция продемонстрировала, что украинцы будут сопротивляться и делать это упорно и мастерски.

"Это чрезвычайно важный эпизод. Сейчас у нас есть другие задачи на востоке, и там довольно непростая ситуация. Но благодаря проведенным мероприятиям в Киевской области мы смогли освободить часть наших войск и направить их туда, где трудно, постепенно освободить Харьковщину, часть Херсонщины, город Херсон", – объяснил командующий Сухопутными войсками.

Он добавил, что благодаря успешной обороне Киева мировые лидеры поверили в силу украинского народа и могущество войска. После этого стали значительно активнее помогать Украине вооружением, военной техникой и всем необходимым.

"Нас безусловно ждут тяжелые и кровавые месяцы. Но каждый последующий рассвет приближает момент, когда на всей территории Украины, как и в Киеве, не останется ни одного российского солдата – по крайней мере живого", – резюмировал Сырский.

Напомним, украинские войска полностью освободили от врага Киевскую область 2 апреля 2022 года.

В ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что после первого российского ракетного удара по Киеву было предложение эвакуировать все население столицы. Однако глава государства не согласился на это.

В августе 2022 года секретарь СНБО Украины Алексей Данилов тоже вспоминал первые дни полномасштабной войны и рассказал, как тогда государство осталось с врагом один на один. Чиновник говорил президенту, что "наше задание сейчас – выстоять первую неделю-полторы, а потом будет помощь".

Наступления из Беларуси не ждут: ВСУ не теряют бдительность на границе

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.