Генерал Сырский рассказал о ситуации на трех направлениях фронта: как ВСУ срывают планы оккупантов

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что украинские военные сдерживают российских оккупантов на Купянском и Лиманском направлениях, а на Бахмутском продолжают наступательные действия.

Об этом пишет Military Media Center.

Сырский сообщил, что он работал в органах управления и воинских частях, выполняющих задачи на наиболее активных участках фронта. Это было для того, чтобы проанализировать потребности украинских защитников для более эффективной обороны государства. Также он наградил военных, отличившихся в боях за освобождение Украины.

Александр Сырский. Фото: Military Media Center.

"В условиях продолжения активных наступательных действий противника на Купянском и Лиманском направлениях, наши войска ежедневно срывают его планы по прорыву нашей обороны, наносят существенные потери в личном составе и технике, уменьшают наступательный потенциал вражеских войск. На Бахмутском направлении продолжаем проводить наступательные действия, шаг за шагом, в условиях сильного сопротивления врага наши бойцы освобождают территорию, приближая Победу!" — отметил Сырский.

Напомним, Россия сосредоточила на одном из южных направлений несколько армий.

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