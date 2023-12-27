Генерал Тарнавский откровенно объяснил, почему Украине необходима мобилизация

Командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский отметил, что на фронте всегда ощущается нехватка и человеческих, и технических ресурсов. По его мнению, для победы в этой войне Украине нужны дополнительные силы и средства, ведь военные устают и нуждаются в ротации.

Об этом он сказал в интервью BBC.

"Всегда есть нехватка ресурса – как человеческого, так и технического. Это во всех воинских частях и группировках. И сколько бы ресурсов ни было – этого все равно мало. То, что для победы в этой войне нам реально нужны дополнительные силы и средства – мы все это прекрасно понимаем. Потому что те люди, которые сегодня выполняют задачи, у них такое понятие, как усталость. Поэтому их нужно подменить, заменить. Как в спортивных матчах, в футболе это изменение проходит – точно так же и здесь", — сказал генерал.

Тарнавский говорит, что недостаток ресурса для замены может вызвать истощение для личного состава.

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"Наступает моральная усталость во время выполнения боевых задач. И здесь в значительной возможности будут умения и навыки каждого командира. Где-то подменить, заменить, отреагировать. На фронте нужны и важны как пехотинцы, так и повара или слесари. Каждый должен выполнять свою задачу. Поэтому сегодня тяжело, но продолжаем выполнять задачи", — сказал Александр Тарнавский.

В то же время, по его словам, политическая ситуация в стране мало влияет на моральное состояние военных. Несмотря на некоторые проблемы, моральный дух большинства военных остается устойчивым. Для поддержки истощенных применяются меры психологической помощи, а также важную роль играет поддержка собратьев и родных.

"Во-первых, армия она вне политики, вне тех разговоров, которые ведутся вокруг армии. Я не вижу проблем или каких-то столкновений между тем или иным должностным лицом. Ни меня, ни военных это не интересует. Относительно морального состояния - да, некоторые теряют, некоторые его поддерживают. Здесь есть понятие такое - психологическая помощь, моральная помощь. Где-то есть усталость - мы проводим соответствующие шаги, чтобы подсказать, поддержать. Очень хорошо работает поддержка товарища, поддержка близких. Поэтому сегодня мы из этого вопроса выходим - где-то отпуск, где-то отдохнули", - рассказал командующий ОСУВ "Таврия".

Напомним, во вторник, 26 декабря, Валерий Залужный срочно вышел в прямой эфир телемарафона, чтобы прояснить нюансы нового законопроекта о мобилизации. Главнокомандующий ВСУ рассказал, что действительно сейчас нужно на фронте и сделал несколько громких заявлений.

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