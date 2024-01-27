Генерал Тарнавский заявил, что оккупанты значительно увеличили количество наступательных действий

Российские оккупанты значительно увеличили количество наступательных и штурмовых действий – вторые сутки подряд враг проводит по 50 боевых столкновений ежедневно.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский.

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По словам генерала, в зоне ответственности его войск в плен за неделю сдались полтора десятка окупантов.

Также враг в течение семи суток нанес в операционной зоне ОСУВ "Таврия" 100 авиаударов. В основном это КАБы и большинство из них сброшены захватчиками на Донетчину.

Вчера, 26 января, оккупанты нанесли 2 ракетных удара из С-300 по Мирнограду и Новогродовке. В общей сложности россияне совершили 714 артобстрелов.

"Общие потери врага составили 385 человек и 21 единица военной техники, не считая БпЛА. В частности, 6 танков, 9 ББМ, 3 автомобиля и 3 единицы специальной техники", – отчитался Тарнавский.

Кроме того, за минувшие сутки нейтрализовано или уничтожено 230 БпЛА разных типов.

Напомним, в Генштабе рассказали, что за прошедшие сутки на фронте произошло 98 боевых столкновений.

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