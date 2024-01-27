Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Генерал Тарнавский заявил, что оккупанты значительно увеличили количество наступательных действий

Генерал Тарнавский заявил, что оккупанты значительно увеличили количество наступательных действий

Фото 148 отдельной артиллерийской бригады

Оккупанты увеличили количество штурмов в зоне ОСУВ "Таврия".

Российские оккупанты значительно увеличили количество наступательных и штурмовых действий – вторые сутки подряд враг проводит по 50 боевых столкновений ежедневно.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский.

По словам генерала, в зоне ответственности его войск в плен за неделю сдались полтора десятка окупантов.

Также враг в течение семи суток нанес в операционной зоне ОСУВ "Таврия" 100 авиаударов. В основном это КАБы и большинство из них сброшены захватчиками на Донетчину.

Вчера, 26 января, оккупанты нанесли 2 ракетных удара из С-300 по Мирнограду и Новогродовке. В общей сложности россияне совершили 714 артобстрелов.

"Общие потери врага составили 385 человек и 21 единица военной техники, не считая БпЛА. В частности, 6 танков, 9 ББМ, 3 автомобиля и 3 единицы специальной техники", – отчитался Тарнавский.

Кроме того, за минувшие сутки нейтрализовано или уничтожено 230 БпЛА разных типов.

Напомним, в Генштабе рассказали, что за прошедшие сутки на фронте произошло 98 боевых столкновений.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация