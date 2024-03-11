Генерал ВСУ назвал населенные пункты Донетчины, которые могут захватить оккупанты — карта

В Авдеевском направлении ВСУ формируют новую линию обороны. Ведь западнее Авдеевки, в нескольких километрах от города, идет снижение местности, и очень сложно. Тем более что существенных рубежей там не было.

Об этом интервью OBOZ.UA рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Поэтому они строятся по ходу, и не сразу на левом фланге Авдеевки, а, к сожалению, дальше. На дальности 5-6 километров от этого населенного пункта не за что было зацепиться, поэтому россияне прошли это расстояние на одном наступательном импульсе. Но дальше начались наши рубежи и некоторые резервы. Чаще эти рубежи привязывались к высотам, использовались естественные водные преграды и т.д. И именно на этих рубежах планируется приостановить наступление противника, то есть стабилизировать ситуацию", — пояснил он.

Эти рубежи находятся к западу от таких населенных пунктов: Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское.

Украинские войска используют любые возможности, чтобы останавливать продвижение противника. Рубежи строятся, в частности, по населенным пунктам, посадкам, возвышенностям, холмам, высотам, где можно эффективно снимать артиллерию. Там больше географических возможностей.

По словам Романенко, не исключено, что эти села – Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское – может захватить враг.

Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское/Фото: DeepStateMAP

"Ведутся боевые действия вокруг этих населенных пунктов, они будут максимально использоваться в организации боевых действий", - пояснил генерал.

За Новомихайловку также продолжаются ожесточенные бои. Игорь Романенко говорит, что села можно удержать при одном условии – наличии резервов.

"Я не могу сказать, какие резервы есть на этом направлении. Наши Силы обороны прилагают усилия, но нужны те же боеприпасы, тот же личный состав".

Новомихайловка/Фото: DeepStateMAP

На линии фронта на Бахмутском направлении фактически оказались села Богдановка, Ивановское, Клищиевка.

"В крайне тяжелом состоянии Ивановское. К сожалению, там может быть перспектива отхода (ВСУ - ред.). Это такой хаб. Мы помним этот населенный пункт, это название с тех пор, когда наши защитники сражались за Бахмут. Это очень важное село, но ситуация там тяжелая. Часов Яр стоит, он и дальше будет отражаться. Он расположен на возвышенности, там и раньше были рубежи. Он важнее и представляет серьезные возможности с точки зрения организации обороны вокруг него. Это происходит сейчас", — резюмировал генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Часов Яр/Фото: DeepStateMAP

Напомним, Романенко объяснил, при каких условиях ВСУ могут перейти в контрнаступление.

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