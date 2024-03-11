Генерал ВСУ назвал населенные пункты Донетчины, которые могут захватить оккупанты — карта

Украине не хватает оборонительных рубежей на линии фронта.
В Авдеевском направлении ВСУ формируют новую линию обороны. Ведь западнее Авдеевки, в нескольких километрах от города, идет снижение местности, и очень сложно. Тем более что существенных рубежей там не было.
Об этом интервью OBOZ.UA рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.
"Поэтому они строятся по ходу, и не сразу на левом фланге Авдеевки, а, к сожалению, дальше. На дальности 5-6 километров от этого населенного пункта не за что было зацепиться, поэтому россияне прошли это расстояние на одном наступательном импульсе. Но дальше начались наши рубежи и некоторые резервы. Чаще эти рубежи привязывались к высотам, использовались естественные водные преграды и т.д. И именно на этих рубежах планируется приостановить наступление противника, то есть стабилизировать ситуацию", — пояснил он.
Эти рубежи находятся к западу от таких населенных пунктов: Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское.
Украинские войска используют любые возможности, чтобы останавливать продвижение противника. Рубежи строятся, в частности, по населенным пунктам, посадкам, возвышенностям, холмам, высотам, где можно эффективно снимать артиллерию. Там больше географических возможностей.
По словам Романенко, не исключено, что эти села – Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское – может захватить враг.
"Ведутся боевые действия вокруг этих населенных пунктов, они будут максимально использоваться в организации боевых действий", - пояснил генерал.
За Новомихайловку также продолжаются ожесточенные бои. Игорь Романенко говорит, что села можно удержать при одном условии – наличии резервов.
"Я не могу сказать, какие резервы есть на этом направлении. Наши Силы обороны прилагают усилия, но нужны те же боеприпасы, тот же личный состав".
На линии фронта на Бахмутском направлении фактически оказались села Богдановка, Ивановское, Клищиевка.
"В крайне тяжелом состоянии Ивановское. К сожалению, там может быть перспектива отхода (ВСУ - ред.). Это такой хаб. Мы помним этот населенный пункт, это название с тех пор, когда наши защитники сражались за Бахмут. Это очень важное село, но ситуация там тяжелая. Часов Яр стоит, он и дальше будет отражаться. Он расположен на возвышенности, там и раньше были рубежи. Он важнее и представляет серьезные возможности с точки зрения организации обороны вокруг него. Это происходит сейчас", — резюмировал генерал-лейтенант Игорь Романенко.
Напомним, Романенко объяснил, при каких условиях ВСУ могут перейти в контрнаступление.
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