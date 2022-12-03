Генерал ВСУ рассказал, освобождение какого города станет "ключом" к деоккупации Крыма

Вооруженные силы Украины могут отрезать России все подступы к Крыму. Это сделает деоккупацию полуострова реальной задачей для ВСУ.

Украинская армия сможет начать освобождение временно оккупированного Россией Крыма после деоккупации Мелитополя в Запорожской области. Выход ВСУ на побережье Черного и Азовского морей создаст условия для ударов по Черноморскому флоту РФ.

Об этом написал военный эксперт генерал-майор ВСУ Сергей Савченко в авторской колонке на ZN.UA.

Он обратил внимание, что наступление украинской армии в направлении Токмака и Мелитополя разделит войска России на восточную и западную части.

"Критичность положения, в котором окажется агрессор в случае освобождения нами Мелитополя, трудно преувеличить. Не стоит описывать понятное дальнейшее развитие событий с выходом наших войск на крымские перешейки, освобождение Крыма, дальнейший разгром войск агрессора на востоке", — написал Савченко.

При этом он указал, что выход ВСУ на побережье морей позволит наносить удары по Керченскому мосту, паромным переправам через Керченский пролив, а также по базам Черноморского флота РФ в Крыму и Новороссийске.

"Таким образом, российские войска будут лишены возможности бить ракетами по Украине и потеряют логистические возможности", – убежден эксперт.

Что говорят об освобождении Крыма

В Министерстве обороны Украины после деоккупации Херсона делают смелые прогнозы по освобождению Крыма. Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов не исключил, что ВСУ могут зайти в Крым до конца декабря, а вся война с Россией может завершиться до весны.

Впоследствии Минобороны в своем Twitter сообщило, что зимой не стоит ждать паузы в боевых действиях, и сделало еще один намек в отношении Крыма.

"Те, кто сейчас говорит о возможной "паузе в боевых действиях" из-за минусовой температуры зимой, скорее всего, никогда не загорали в январе на южном берегу Крыма ", — говорится в сообщении.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что украинская артиллерия после выхода на побережье Днепра в Херсонской области получила возможность контролировать территорию возле Крыма.

В свою очередь, оккупанты возле административной границы с Крымом построили новые траншейные системы для обороны от контрнаступления ВСУ. Окопы россиян возле пункта пропуска "Чонгар" и в районе Армянска попали на спутниковые снимки.

Бои за Бахмут, освобождение Крыма и крах Черноморского флота РФ - Петр Черник

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