Генерал Ягун объяснил, почему Украине невыгодно «воздушное перемирие»
Идея воздушного перемирия, если она не станет частью общего плана прекращения огня, ослабит позиции Украины на фронте и сыграет на руку России.
Введение так называемого воздушного перемирия без перспективы полного прекращения огня может существенно ослабить оборонные возможности Украины.
Об этом в эфире Эспрессо заявил генерал-майор запаса СБУ, военный и общественный деятель Виктор Ягун, занимавший должность заместителя председателя Службы безопасности Украины в 2014-2015 годах.
По его словам, Россия предлагает договоренности о «воздушном» и даже «морском» перемирии, но исключительно за пределами зоны боевых действий.
«Речь идет об расстоянии в 40–50 км от фронта. Они активно используют управляемые авиабомбы и прекращать эту тактику не планируют», — отметил Ягун.
Он объяснил, что удары по мирным городам, возможно, и будут уменьшены, что важно для гражданских,
«но если договоренность о перемирии будет введена без плана полного прекращения огня, это серьезно подорвет наши возможности на фронте», — подчеркнул он.
Ягун подчеркнул, что удары Вооруженных сил Украины по целям в глубине территории России крайне болезненны для врага и критически важны для ослабления его потенциала.
«У них огромные проблемы с топливом и железнодорожным сообщением. Они вынуждены отказываться от многих перевозок, в частности, военных», — сказал генерал-майор.
Он добавил, что украинские удары по таким объектам «достаточно чувствительны, и России это не нравится».
«Если это будет часть процесса прекращения огня, тогда можно говорить о движении в нужном направлении. Но если это лишь отдельный компонент — „здесь прекратим, а там обсудим“ — это точно не в наших интересах», — подытожил Ягун.
Ранее сообщалось, что советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев готов обсуждать с Россией прекращение огня в небе.
Мы ранее информировали, что Кремль рассматривает вариант ограничить авиаудары во избежание ужесточения санкций со стороны США.