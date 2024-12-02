Генерал заявил о решающем моменте на фронте: стоит ли Украине волноваться

Россия пытается захватить Донетчину и Луганщину к Новому году. В то же время, украинские войска готовят контрудары на Кураховском направлении.

На фронте наступил критический момент, когда решается, смогут ли российские войска продвинуться дальше. Однако очевидно, что враг не в состоянии одновременно атаковать на пяти-семи ключевых направлениях и еще на четырех-пяти дополнительных.

Об этом генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал в эфире телеканала "FREEДОМ".

Маломуж рассказал о планах врага и высказал мнение, что на фронте наступил решающий момент.

"Мы говорим сегодня о решающей ситуации, поскольку враг задействовал все ресурсы, включая дополнительные резервы – не только российские, но и северокорейские. Потому что пытается до Нового года решить задачу захвата Донецкой и Луганской областей и попытки подготовить новые наступательные операции на Днепропетровское и Запорожское направления", – сказал генерал.

Ситуация на Кураховском направлении

Он обратил внимание, что в свою очередь украинские войска активно проводят контроперации для ослабления российской армии, в том числе на Кураховском направлении. По мнению Маломужа, это направление чрезвычайно важно в нынешнем противостоянии.

Он также отметил, что в самых горячих точках ВСУ держат не только оборону, но и проводят маневрирования. В некоторых случаях защитники отходят на новые позиции, создавая укрепрайоны. Это позволяет сохранить жизнь военных и значительно усилить потери врага. Так, по словам экс-главы СВР, ежедневные потери российской армии составляют 1500 – 1800 бойцов. Эти потери существенные, хотя Россия пока их игнорирует.

"Но хочу отметить, что силы он (враг – ред.) в любом случае рассредоточивает, и держать 5-7 основных, еще 4-5 дополнительных направлений практически невозможно", – заявил генерал.

Тяжелую ситуацию для украинских войск на Кураховском направлении Маломуж объяснил тем, что Россия максимально сконцентрировала усилия на окружении всего Покровского сектора, выйдя с флангов. Враг активно наращивает численность войск и пытается занять новые позиции, однако украинские силы готовят удары с тыла и флангов, чтобы сорвать российские планы.

"Сейчас подготовлены дополнительные ресурсы, и уже об этом сказал главнокомандующий ВСУ Сырский, что в ближайшие дни будут усилены позиции", – сказал экс-глава СВР.

Ситуация на Покровском направлении

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В то же время на Покровском направлении наступление оккупантов значительно замедлилось, и оснований для паники нет.

"Тот формат, который был основным в плане наступления, уже затормозился. Мы уничтожили несколько сотен противников именно в этом секторе. Это одна из задач – уничтожать передовые резервы, боеспособные части", – сказал Маломуж.

Он добавил, что ежедневные потери врага достигают по 1700 военных, и восполнять их практически невозможно. Для системного пополнения нужна большая мобилизация, которую президент РФ Владимир Путин пока не проводит. Поэтому, по словам генерала, другие участки уже ослаблены, хотя враг еще пытается захватить, например, Часов Яр.

К слову, по мнению руководителя программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павла Лакийчука, если врагу удастся захватить Курахово, он может сконцентрировать все свои силы и резервы для захвата Покровска. Однако российская армия сейчас несет огромные потери.

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