Генеральный секретарь ООН рассказал, когда между Россией и Украиной могут начаться мирные переговоры

Генеральный секретарь ООН рассказал, когда между Россией и Украиной могут начаться мирные переговоры

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что придет время, когда будут мирные переговоры из-за войны Украине.

Однако он отметил, что эти переговоры состоятся не в ближайшее время.

Об этом пишет Guardian

В ходе пресс-конференции с президентом Австрии Гутерриш заявил, что эта война не продлится вечно.

"Эта война не продлится вечно. Придет время, когда состоятся мирные переговоры. Я не вижу перспективы этому в ближайшем будущем. Но могу сказать одно: мы никогда не сдадимся", — заявил генсек ООН.

Напомним, пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков прокомментировал вероятность введения в России военного положения.

Читайте также: