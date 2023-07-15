Генералов РФ увольняют не только за провалы на фронте, но и за открытую критику Минобороны – британская разведка

Отстранение командующего 58-й общевойсковой армией России Ивана Попова, вероятно, связано с выражением им беспокойства по поводу проблем в армии РФ. Его аудиообращение, попавшее в Сеть, сигнализирует о серьезном недовольстве значительной части российского офицерского состава действиями высшего военного руководства РФ. По словам Попова, Минобороны России "ударило по ним с тыла, жестоко обезглавило армию в самый сложный и напряженный момент".

Об этом говорится в ежедневном отчете Министерства обороны Великобритании.

Там отметили, что российские офицеры выражают все большее недовольство работой высшего военного руководства РФ, в том числе министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба генерала Валерия Герасимова.

"В России регулярно увольняли командиров с начала вторжения в Украину, но отстранение генерал-майора Ивана Попова с должности командира 58-й общевойсковой армии привлекает внимание тем, что причиной его увольнения, вероятно, было выражение беспокойства, а не негативные результаты его работы", – говорится в сообщении.

Комментарии Попова демонстрируют серьезное недовольство, которое, вероятно, испытывают многие офицеры высшего военного руководства. Эти жалобы во многих аспектах соответствуют жалобам владельца ПИК "Вагнер" Евгения Пригожина, который выразил их перед мятежом в июне 2023 года.

Напомним, Роман Свитан рассказал, где российские захватчики не способны удерживать оборону временно оккупированных территорий и могут готовить новые "жесты доброй воли".

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