Генералы напуганы: военный эксперт сообщил, сколько времени осталось у российской армии

Олег Жданов рассказал о том, что именно деморализует военных РФ.

Российские офицеры не будут спешить теперь в командировку в Украину.

Об этом военный эксперт Олег Жданов сообщил в эфире Украина 24, комментируя недавний налет ВСУ на командные пункты российской армии в Изюме, где находился начальник Генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"Я думаю, что мы сильно испортили им те планы, которые они должны были утвердить. Ведь приезд высокого начальства всегда свидетельствует о том, что они либо пытались исправить ситуацию по месту, либо пытались внести коррективы в существующие планы, потому что осталось семь дней до 9 мая и, видимо, нужно докладывать в Кремле о каких-то успехах", — сказал эксперт.

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Также Жданов объяснил, что может означать вероятное ранение Герасимова. Эксперт отметил, что эта информация вполне может быть правдивой, ведь появляется инсайдерская информация из российских источников о том, что Герасимов получил осколочное ранение в ногу, после чего быстро отбыл обратно в Москву.

"Для российской армии это будет иметь негативные последствия. Потому что даже сам факт, что мы вычислили местонахождение начальника Генерального штаба да еще и нанесли удар, фактически выгнали его с нашей территории — это еще больше должно деморализовать. Причем не столько, наверное, войска, войска могут об этом и не узнать, особенно на передовой, от них будут скрывать это, но Генеральный штаб это деморализует", — сказал он.

Теперь, отмечает Жданов, далеко не каждый представитель Генерального штаба согласится поехать в командировку в Украину, чтобы проконтролировать войска и командовать. "Это деморализация высших органов военного управления", — подчеркнул эксперт.

Кроме того, Жданов отметил, что на фронте по всем направлениям, за исключением Харькова, идут бои.

"Мы держим оборону, Россия пытается атаковать. Именно атаковать. Говорить о наступлении не приходится. Единственное из позитива – это то, что на Харьковском направлении мы их поджимаем и понемногу отодвигаем их от Харькова", — сообщил он.

В то же время, как сообщил New York Times со ссылкой на украинских и американских высокопоставленных должностных лиц, начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов посетил передовую на востоке Украины, в частности, город Изюм Харьковской области. Однако якобы он успел уехать до того, как ВСУ атаковали позиции оккупантов.

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