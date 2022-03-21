Генералы-оккупанты родом из Украины подготовили нападения на родину и врали родным, что войны не будет

Генералы-оккупанты родом из Украины подготовили нападения на родину и врали родным, что войны не будет

У родственников обоих генералов уже провели обыски.

Украинским спецслужбам известно по меньшей мере о двух высокопоставленных чиновниках российской армии, которые родились и выросли в Винницкой области. И какие сейчас причастны к преступным приказам бомбить Украину. Это заместитель руководителя главного управления Генштаба Владимир Алексеев и заместитель руководителя 5 службы ФСБ – генерал Анатолий Болюх. Оба выросли на Подолье, недавно приезжали в гости к родственникам и даже обещали родным в Украине, что войны не будет.

Об этом говорится в ТСН.

70-летний Виктор Болюх отвлекается от новостей о войне. «Вот ужас, который творится, как убивают детей, женщин. Это просто ужас, я смотрю и у меня слезы», – говорит Виктор.

Он — обычный винницкий пенсионер и имеет непростых родственников в России. Младший брат Виктора – заместитель начальника 5-й службы ФСБ – Анатолий Болюх. Именно этот отдел, по данным украинских спецслужб, отвечает в России за внешнюю разведку. Есть данные, что именно генерал Болюх вместе со своим руководителем Сергеем Беседой докладывал о ситуации в Украине, после чего – Путин и приступил к вторжению.

«Когда он стал майором, когда отцу стало плохо, я узнал, что он работает в КГБ. Он приезжал в Винницу, все было нормально, мы с ним договорились о политике вообще не разговаривать», — рассказывает брат.

В последний раз генерал был в Виннице в марте 2014 года. Тогда о войне – уверяет Виктор Болюх – тоже не говорили. Говорит, будто не знал, что брат еще работает в ФСБ, думал, уже на пенсии.

«Когда началась эта проклятая война. Когда россияне напали, я тоже воспринял ее как ненужное, понимал, что это убийство женщин, детей. Я осуждаю эту агрессию, эту войну, кому она все нужна», — убеждает мужчина.

А в маленькой деревне Кумановцы, в Хмельницком районе, родился и вырос российский военный Владимир Алексеев. «Офицер, генерал. Кем работает не знаю, он никогда не говорил об этом», – говорит Юрий Алексеев.

Что родственники и знакомые рассказывают о генералах-оккупантах родом из Украины

Генерала хорошо знают в родном селе, даже когда-то гордились им. Сейчас едва не проклинают – Владимир Алексеев – первый заместитель начальника главного управления Генштаба России. А здесь его двоюродный брат – Юрий. В последний раз говорил с родственником за день до полномасштабного вторжения России на украинскую землю.

«До войны я у него спросил: «Володе будет война?». Он сказал, что нет. "Работай спокойно, тренируй детей", видно обманул», — рассказывает брат.

Юрий работает учителем физкультуры в местной школе, говорит свояка когда-то знал как совестливого и порядочного мужчину. Как может участвовать в массовых убийствах украинцев, не понимает. И сегодня обращается к брату, потому что считает: как и другие военные высокопоставленные чиновники он способен остановить войну.

«Родной брат, я стою на нашей родине, в Куманивцах, сейчас над этой землей рвутся ракеты, ваши ракеты, идет война, гибнут женщины и дети. Я знаю, что ты порядочный человек. Я тебя прошу, Володь, перестань воевать против нас», – призывает брат.

Но тот вряд ли захочет услышать: даже на звонки больше не отвечает. Хотя Юрий пытался звонить по телефону и даже видео разбомбленных городов брату сбрасывал. «Я им сбрасывал кадры, показывал, что с Харьковом делается, Мариуполем, я сбрасывал. Сейчас я сбрасывал, они заблокируют, не доходит до адресата», – рассказывает мужчина.

В СБУ говорят, именно генерал Алексеев организовывал подрывную разведывательную операцию против Украины. И непосредственно планировал боевые задания. Уроженец маленькой деревни в Винницкой области мог выступить против войны, но не захотел. Равно как и ФСБшник Анатолий Болюх.

В Винницкой области у родственников обоих генералов уже провели обыски, сейчас украинские спецслужбы внимательно следят за всеми родственниками российских военных.

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