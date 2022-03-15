Генералы, полковники и командиры полка: сколько русских офицеров уничтожила украинская армия

Украинские военные ликвидировали по меньшей мере четыре генерал-майора РФ.

Сегодня, 15 марта, 20 день войны, которую Россия развязала против Украины. За это время армия оккупантов не то что не смогла совершить блицкриг, она понесла рекордные потери – более 13,5 тыс. личного состава. Для сравнения, за 30 лет войн потери РФ в так называемых "миротворческих миссиях" составили 17 тыс. Более того, украинским бойцам удалось уничтожить среди оккупантов немало представителей высокого военного ранга.

ТСН.ua собрал потери среди военных офицеров РФ.

3 марта сообщалось, что под Гостомелем возле Киева было разгромлено подразделение так называемых "кадыровцев" – элитного чеченского спецназа Росгвардии во главе с генералом Магомадом Тушаевым. При разгроме подразделения был уничтожен генерал Магомад Тушаев — командир 141-го моторизированного полка Росгвардии из Чечни.

4 марта стало известно, что ВСУ уничтожили первого российского генерала – замкомандующего 41-й армии генерал-майора Суховецкого.

5 марта на подступах к Броварам, в районе населенного пункта Победа, защитниками Украины был нанесен авиационный удар по 15-й отдельной мотострелковой бригаде Центрального военного округа российских оккупантов и уничтожен командир 247 гвардейского десантно-штурмового полка Южного военного округа ВС РФ полковник Константин Зизевский.

В тот же день в Волновахе Донецкой области ВСУ ликвидировали террориста Воху. После смерти Моторолы он руководил разведбатом "Спарта".

8 марта стало известно, что под Харьковом во время боев ВСУ с оккупантами украинские защитники ликвидировали генерал-майора российской армии Виталия Герасимова. Оккупант Герасимов принимал участие во второй чеченской войне и русской военной операции в Сирии. Путин наградил его медалью "за возвращение Крыма".

Фото из социальных сетей

10 марта в Киевской области Вооруженные силы ликвидировали командира полка российской армии полковника А.Захарова, который лично из рук Путина в 2016 году получил военную награду.

11 марта стало известно, что Вооруженные силы Украины ликвидировали офицера российской оккупационной армии Вячеслава Маклагина. Террорист участвовал в "операциях" россиян в Сирии. К слову, президент страны-агрессора Владимир Путин наградил Маклагина "орденом Мужества". Похоронили российского оккупанта в Ростовской области.

11 марта ликвидировали российского генерала-майора, командующего 29-й армией Восточного военного округа (ВВО) Андрея Колесникова.

t.me/Pravda_Gerashchenko

14 марта украинские военные ликвидировали российского полковника Порохню Сергея, который был командиром 12-й инженерной бригады.

15 марта Вооруженные силы Украины ликвидировали еще одного генерала Российской Федерации. Фамилия и должность устанавливается. Напомним, ранее об уничтожении генерал-майора оккупационных войск сообщали бойцы полка "Азов".

facebook.com/Сухопутные войска Украины

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 20-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

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