Генералы пытаются выполнить политический приказ Путина – "взять Донбасс" до конца марта: эксперт

Попытки россиян показать кремлевскому диктатору хоть какой-нибудь результат на Донбассе объясняют потери огромных человеческих ресурсов и живой силы.

Российские генералы пытаются использовать время, чтобы выполнить политический приказ президента РФ Владимира Путина – оккупировать Донбасс и Луганщину. Именно поэтому они вбрасывают такие огромные ресурсы и живую силу.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

Военный эксперт также отметил, что россияне обстреливают Краматорск, наносят удары по всей Донбассе, Луганщине, Харьковщине, Сумщине. Все это демонстрирует взбешенный характер действий противника, который не считается с какими-либо потерями и пытается создать условия, чтобы выполнить задачу Путина.

"Но украинское командование четко понимает, какими действиями противник пытается этого достичь. Где сильные стороны ВСУ, а где слабые места противника. ВСУ уничтожают мощь противника, давая возможность подготовиться к контрнаступлению", – резюмировал Самусь.

Напомним, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский сообщил, что для российских войск, действующих на Донецком направлении, установили лимит использования боеприпасов. Оккупанты испытывают их недостаток.

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