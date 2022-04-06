Геноцид в Бородянке: оккупанты бомбили многоэтажки и запрещали доставать из-под завалов похороненных заживо людей

Россияне сбросили бомбы на 9-ти этажные дома. И те люди, которые находились в подвалах, оказались заживо погребены.

В Бородянке под Киевом россияне с первых дней оккупации расстреливали мирных жителей и жилые дома.

Об этом рассказал и. о. председателя Бородянского поселкового совета Георгий Ерко.

По его словам, Бородянка разрушена почти полностью, особенно многоэтажная застройка.

"Первые дни, когда проходили колонны, они (россияне. — Ред.) расстреливали мирных жителей, расстреливали мирные дома. Не обращая внимания на то, что по ним никто не открывал огня. Потому что у поселковой территориальной обороны были только автоматы. Но они расстреливали и дома, и жителей", — отметил Ерко.

Он сообщил, что когда проходила колонна оккупантов, россяине открыли огонь по жителям из автоматов. Тогда погибли 8 человек. Позже россияне стреляли по людям не только из автоматов, но и из тяжелого вооружения, БТРов и танков.

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"Первый авиационный удар понес именно наш поселок. Были сброшены бомбы на 9-ти этажные дома. И находившиеся в подвалах люди оказались заживо погребены. Мы сразу пытались откопать их. Была объявлена воздушная тревога. Затем пошли снова колонны, БТР — и стреляли по тем машинам и людям, которые пытались откопать погибших. Мы обращались к ним в письменном виде — раскапывать никто не разрешал", — сказал Ерко.

Сколько человек погибло под завалами многоэтажек, пока неизвестно.

Руководитель Бородянского поселкового совета рассказал, что оккупанты всячески мешали эвакуции мирного населения из Бородянки.

"Во время оккупации никаких "зеленых коридоров" на вывоз людей нам никто не давал. Так называемый "зеленый коридор", когда мы впервые его добились, существовал не с 9 до 15, а 1 час 20 минут. Мы эвакуировали около 400 человек из дома-интерната. В следующий раз мы пытались эвакуировать людей, но были боевые действия. Только в третий раз удалось доехать до тех населенных пунктов, откуда людей смогли эвакуировать", — говорит Ерко.

Захватчики не позволяли сообщить людям об эвакуации. Из-за отсутствия электричества и связи сделать это было почти невозможно.

"Громкоговорители не давали, ходить по улице не давали. Связи в Бородянке не было уже около 10 дней. Как известить людям, что едут их освобождать — мы не знали. Поэтому на свой страх и риск посылали смельчаков, которые бежали по улицам и кричали, что идет эвакуация. А когда началась эвакуация на Гомель в Беларусь — люди уже не знали, то ли забирают их на Гомель, то ли их будут везти на свободные территории Украины", — отметил он.

В Бородянке работает штаб, достают тела погибших из-под завалов, ведутся работы по разминированию. Есть уже один несчастный случай, когда человек взорвался на мине. Также в городе много мародеров, поэтому власть делает все возможное, чтобы предотвратить такие позорные случаи.

Напомним, весь мир всколыхнули зверства российских военных, совершенные на территории Киевской области. После освобождения населенных пунктов увиденное ошеломило — оккупанты устроили геноцид на территории Украины.

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