Геноцид в Буче: NYT опубликовал видео, как россияне из бронемашины расстреляли велосипедиста

Геноцид в Буче: NYT опубликовал видео, как россияне из бронемашины расстреляли велосипедиста

Через несколько недель, после того, как город был освобожден, тело человека в гражданской одежде возле велосипеда было найдено точно в этом месте.

Российские оккупанты из бронемашины выстрелили в велосипедиста во время оккупации Бучи.

Видео опубликовало американское издание The New York Times.

На видео видно, как велосипедист двигается по улице в Буче, и выезжает на велосипеде за угол на другую улицу, где стояла российская техника.

Как только велосипедист выезжает на поворот, российская бронемашина производит несколько высококалиберных снарядов вдоль магистрали. Вторая бронемашина производит два выстрела в сторону велосипедиста. На месте происшествия поднимается шлейф пыли и дыма.

Видео – это кадры с воздуха, снятые украинскими военными в конце февраля, когда российские войска все еще удерживали город. Через несколько недель, после того, как город был освобожден, тело человека в гражданской одежде у велосипеда было найдено точно в этом месте. Рядом лежит бетонный столб, который, по всей видимости, упал от удара снаряда. Повреждения столба соответствуют высококалиберным боеприпасам.

New York Times

На кадрах с воздуха можно разглядеть российские бронемашины БМД-4, обычно оснащенные 100-миллиметровым орудием и 30-миллиметровым орудием.

Напомним, весь мир всколыхнули зверства российских военных, совершенные на территории Киевской области. После освобождения населенных пунктов увиденное ошеломило — оккупанты устроили геноцид на территории Украины.

Читайте также: