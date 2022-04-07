Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Геноцид в Буче: в чат-боте "єВорог" можно сообщить о российских убийцах на Киевщине

Дата публикации
Просмотры
265
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Геноцид в Буче: в чат-боте "єВорог" можно сообщить о российских убийцах на Киевщине

gettyimages.com

Благодаря этой информации нелюди, совершавшие геноцид украинцев, станут известны на весь мир.

Теперь в чат-боте "єВорог" можно сообщить о российских убийцах в Буче, Ирпене, Гостомеле.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

"Если вам удалось зафиксировать на фото, видео или на кадрах из системы видеонаблюдения лица российских чудовищ, совершавших геноцид в городах Киевской области — присылайте в новый раздел чатботу "єВорог", — говорится в сообщении.

Как сообщить об убийцах в чат-боте "єВорог":

  • Перейдите в чат-бот "єВорог" с главного экрана "Дии" или по ссылке: https://t.me/evorog_bot;
  • Авторизируйтесь в боте через "Дию";
  • Нажмите "Убийцы в Буче, Ирпене, Гостомеле";
  • Выберите город и отправьте всю информацию: геолокацию, фото/видео и описание.

В описании нужно указать ФИО оккупанта, военное подразделение, его действия в период вторжения и отношения к окружающим (пытки, убийства мирных жителей).

Благодаря этой информации нелюди, совершавшие геноцид украинцев, станут известны на весь мир.

"Поставим вечное клеймо на всю их семью и потомков. Пишите в "єВорог", чтобы превратить жизнь каждого из них в ад. Они никогда не смоют кровь со своих рук. Они за это заплатят", — призывает Минцифры.

Ранее Минцифры обновило чатбот "єВорог", позволяющий в режиме реального времени сообщать о местоположении и перемещении оккупантов.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация