Геноцид в Буче: в чат-боте "єВорог" можно сообщить о российских убийцах на Киевщине

Благодаря этой информации нелюди, совершавшие геноцид украинцев, станут известны на весь мир.
Теперь в чат-боте "єВорог" можно сообщить о российских убийцах в Буче, Ирпене, Гостомеле.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.
"Если вам удалось зафиксировать на фото, видео или на кадрах из системы видеонаблюдения лица российских чудовищ, совершавших геноцид в городах Киевской области — присылайте в новый раздел чатботу "єВорог", — говорится в сообщении.
Как сообщить об убийцах в чат-боте "єВорог":
- Перейдите в чат-бот "єВорог" с главного экрана "Дии" или по ссылке: https://t.me/evorog_bot;
- Авторизируйтесь в боте через "Дию";
- Нажмите "Убийцы в Буче, Ирпене, Гостомеле";
- Выберите город и отправьте всю информацию: геолокацию, фото/видео и описание.
В описании нужно указать ФИО оккупанта, военное подразделение, его действия в период вторжения и отношения к окружающим (пытки, убийства мирных жителей).
Благодаря этой информации нелюди, совершавшие геноцид украинцев, станут известны на весь мир.
"Поставим вечное клеймо на всю их семью и потомков. Пишите в "єВорог", чтобы превратить жизнь каждого из них в ад. Они никогда не смоют кровь со своих рук. Они за это заплатят", — призывает Минцифры.
Ранее Минцифры обновило чатбот "єВорог", позволяющий в режиме реального времени сообщать о местоположении и перемещении оккупантов.
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