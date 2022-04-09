Геноцид в Киевской области: за сегодня в Бородянке спасатели вытащили из-под завалов 10 тел

Геноцид в Киевской области: за сегодня в Бородянке спасатели вытащили из-под завалов 10 тел

Больше всего пострадала центральная часть поселка, где оккупанты били ракетными ударами с самолетов.

За сегодняшний день в Бородянке на Киевщине спасатели вытащили из-под завалов 10 тел.

Об этом 9 апреля в эфире информационного марафона рассказал заместитель руководителя ГСЧС в Киевской области Богдан Данилюк.

"В настоящее время подразделения ГСЧС проводят работы по семи жилым домам. Это две панельные девятиэтажки и пять пятиэтажек. На двух домах на сегодняшний день работы завершены", — сказал Данилюк.

Спасатель уточнил, что восемь тел извлечены из-под завалов наиболее разрушенных девятиэтажек и два тела обнаружили в пятиэтажных домах. Всего с начала суток под завалами в Бородянке было обнаружено 10 тел.

Данилюк отметил, что больше всего пострадала центральная часть поселка, где оккупанты били ракетными ударами с самолетов.

"Именно по панельным домам, которые полностью разрушаются – складываются как карточные. Кроме того, есть очень много повреждений по частному сектору, но пока разбираем многоэтажки, потому что там в подвалах есть тела погибших людей", — объясняет Данилюк.

По его информации, работу на объектах усложняют панели и перекрытия, которые провисли и могут обрушиться. Спасатели пытались пробраться в подвалы с боковых входов домов, но они были полностью завалены. К работам активно привлекают волонтеров.

"Ежедневно привлекают около 80 добровольцев, которые помогают очищать улицы и подъездные пути, а также несложные завалы. Также волонтерами обеспечивается питание спасателей и оказывается помощь населению как питанием, так и одеждой", — отметил спасатель.

На вопрос, могут ли под завалами оставаться живые люди, Данилюк ответил, что надежда всегда должна быть, но, судя по характеру разрушений, это маловероятно.

Напомним, в ВСУ показали, как саперы очищают окрестности и пригород Киева от вражеских мин и снарядов.

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