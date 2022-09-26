Геноцидная политика РФ: Зеленский прокомментировал массовую "мобилизацию" крымских татар оккупантами

По его словам, такие действия оккупантов — причина для немедленной и жесткой реакции всего мира.
В оккупированном Крыму большинство повесток захватчики раздали именно крымским татарам.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время своего традиционного видеообращения вечером, 25 сентября.
"Катастрофическая ситуация в оккупированном Крыму. Полностью подтверждается информация о крымскотатарском народе: большинство мобилизационных повесток расписано там именно на кырымлы (самоназвание крымских татар. – Ред.)", — сказал президент.
По словам Зеленского, такие действия оккупантов — еще один элемент геноцидной политики России и еще одна причина для немедленной и жесткой реакции всего мира.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Кремль использует мобилизацию, чтобы уничтожить коренные народы РФ.
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