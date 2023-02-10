Геноцидные действия Путина в Украине положительно оценивают почти 80% россиян — Подоляк

По словам Михаила Подоляка, с нами воюет именно страна/народ, выросший на украинофобии и пропаганде.

Геноцидные действия Путина в Украине положительно оценивают 79% россиян

Об этом написал представитель руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Чтобы не было иллюзий… Ru-опрос утверждают, что "геноцидные действия Путина" положительно оценивают 79% граждан. Следовательно, им сознательно нравится война, массовые убийства украинцев, оккупация, ракетные атаки. Поэтому фиксируем: с нами воюет именно страна/народ, что вырос на украинофобии и пропаганде", – отметил он.

Напомним, ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в России протесты невозможны, потому что большинство россиян поддерживают войну против Украины.

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