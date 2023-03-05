Генпрокуратура Украины зафиксировала 171 факт сексуального насилия российскими захватчиками

Именно столько людей нашли силы свидетельствовать об этом. Сколько страдают молча, пока неизвестно.

Генпрокуратура Украины зафиксировала 171 факт сексуального насилия, которое совершили российские захватчики на территории Украины. Среди пострадавших есть и десятки мужчин.

Об этом сообщила первая леди Елена Зеленская на конференции United for Justice.

"За этими цифрами не только женщины. Среди пострадавших 39 мужчин и 13 несовершеннолетних, в том числе мальчик. Мы знаем об этом, потому что пострадавшие и их близкие нашли силы свидетельствовать. Сколько страдают молча, тем более на пока оккупированных территориях, мы не знаем", – отметила Зеленская.

Осуждение российских изнасилований и других военных преступлений нужно, чтобы любой потенциальный агрессор знал, что подобное не пройдет безнаказанно, подчеркнула она.

Ранее мы сообщали, что жителя Львовской области наказали за домашнее насилие над своей бывшей женой. Муж обижал потерпевшую нецензурной бранью, в состоянии алкогольного опьянения ссорился с ней и угрожал физической расправой.

Война – не повод терпеть домашнее насилие

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