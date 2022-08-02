Генпрокурор Андрей Костин назвал причину массового убийства военнопленных в Оленовке.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".

"Что касается массового убийства украинских граждан, военнопленных, в соответствии с нормами Международного гуманитарного права, в Оленовке, безотлагательно было начато уголовное производство, и мне докладывают каждых три часа, что происходит в этом уголовном производстве. Сейчас мы привлекли наших международных экспертов, и уже есть советы международных экспертов, сотрудничающих с Офисом генерального прокурора, и хочу уже сообщить, что предварительные выводы наших международных экспертов говорят о том, что причиной этого убийства или способом этого убийства было термобарическое оружие. Это предварительные выводы нескольких международных экспертов", — отметил генпрокурор.

Костин подчеркнул, что это, безусловно, — не ракетный обстрел. В этом международные эксперты уверены.

"Это также подтверждается той информацией, которую прорабатывают органы досудебного расследования под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора", — добавил он.

Что касается конкретных лиц, то неотложные следственные действия начаты, они продолжаются, но этот вопрос сложнее, отметил Костин.

"На мой взгляд, приоритетным сейчас является разоблачение российской пропаганды и дезинформации о возможном подрыве этого здания (корпуса колонии в Оленовке – ред.) ракетными системами типа HIMARS, о том, что они пытаются сейчас утверждать. Но еще раз хочу сказать, что мы имеем уже предварительные выводы международных экспертов о том, что это было следствием применения термобарического оружия, которым пользуется именно страна-агрессор", — подытожил генпрокурор.

Напомним, российские оккупанты 29 июля обстреляли колонию №120 в оккупированной Оленовке Донецкой области. Там захватчики удерживали в плену украинских военных и гражданских. В результате атаки погибли около 40 человек, еще 130 получили ранения. Всю вину Россия пыталась переложить на ВСУ.

В полку "Азов" российский удар по Оленовке расценивают, как акт публичной казни. Но заверили, что выясняют имена исполнителей и организаторов расстрела колонии, где находились украинские военные, в основном "азовцы".

Украина начала процедуру возвращения тел погибших в Оленивке военнослужащих

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