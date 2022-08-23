Генпрокурор обсудил с Маасикасом сотрудничество по расследованию военных преступлений РФ и реформу системы юстиции

Костин поблагодарил Маасикаса за поддержку и отметил значительный вклад Евросоюза и его институтов в привлечении к ответственности виновных в военных преступлениях.

Генеральный прокурор Андрей Костин встретился с главой Представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом и обсудил сотрудничество по расследованию военных преступлений России.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Стороны также обсудили устойчивую поддержку Европейского Союза относительно реформы органов и системы юстиции, а также важность сохранения курса на преодоление коррупции.

Матти Маасикас выразил убеждение, что предыдущий опыт сотрудничества в судебной реформе станет полезным для тесной коммуникации в дальнейшем. Он также заверил, что нарушение международного гуманитарного права, которое фиксируется в Украине и помощь с привлечением к ответственности виновных, остается одним из приоритетов в повестке дня европейских партнеров.

"Отдельно остановились на продолжении тесной кооперации в рамках созданных совместных групп. В частности, Atrocity Crimes Advisory Group (АСА), которая оказывает экспертную поддержку на местах через опытных следователей, прокуроров и экспертов по международному праву и Совместной следственной группе (JIT), созданной при поддержке Евроюста, которая помогает через следственные группы в Украине и за рубежом", — говорится в сообщении.

По словам Андрея Костина, активно поддерживает следствие и консультативная группа экспертов Совета Европы, рассматривающая текущие процессы с точки зрения прав человека.

Напомним, Подоляк объяснил, почему Зеленский предложил на должность генпрокурора Костина.

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