Генпрокурор рассказал, сколько российских застенков обнаружили на освобожденных территориях

Больше всего застенков было обнаружено в Харьковской области — 25.

На деоккупированных территориях в 8 областях Украины правоохранители обнаружили 104 застенки.

Об этом заявил генпрокурор Андрей Костин, сообщает "Укринформ".

"На всех освобожденных от врага территориях были обнаружены застенки и места незаконного содержания. Это 104 застенки в 8 областях Украины", — заявил Костин.

По его словам, больше всего застенков было обнаружено в Харьковской области — 25,

Запорожской – 18,

Херсонской – 11,

Донецкой – 10.

Также было обнаружено 19 застенков на территории РФ.

По информации Офиса генпрокурора, почти 90% пленных и удерживаемых подвергаются пыткам или тому или иному виду насилия – физическому или психологическому.

Костин отметил, что даже самое задержание гражданского уже является военным преступлением, а пытки, жестокое обращение и лишение доступа лица к правосудию – это другие отдельные военные преступления, виновники которых должны быть наказаны.

Напомним, что известно, что в российском плену находятся 3 574 военных и 763 гражданских.

Ранее сообщалось, что в марте 2022 года оккупанты на Черниговщине пытали и расстреляли трех мужчин — один из них выжил и выбрался из могилы.

Читайте также: