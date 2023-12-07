Генпрокурор рассказал, сколько российских застенков обнаружили на освобожденных территориях

Больше всего застенков было обнаружено в Харьковской области — 25.
На деоккупированных территориях в 8 областях Украины правоохранители обнаружили 104 застенки.
Об этом заявил генпрокурор Андрей Костин, сообщает "Укринформ".
"На всех освобожденных от врага территориях были обнаружены застенки и места незаконного содержания. Это 104 застенки в 8 областях Украины", — заявил Костин.
По его словам, больше всего застенков было обнаружено в Харьковской области — 25,
- Запорожской – 18,
- Херсонской – 11,
- Донецкой – 10.
Также было обнаружено 19 застенков на территории РФ.
По информации Офиса генпрокурора, почти 90% пленных и удерживаемых подвергаются пыткам или тому или иному виду насилия – физическому или психологическому.
Костин отметил, что даже самое задержание гражданского уже является военным преступлением, а пытки, жестокое обращение и лишение доступа лица к правосудию – это другие отдельные военные преступления, виновники которых должны быть наказаны.
Напомним, что известно, что в российском плену находятся 3 574 военных и 763 гражданских.
Ранее сообщалось, что в марте 2022 года оккупанты на Черниговщине пытали и расстреляли трех мужчин — один из них выжил и выбрался из могилы.
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