Генсек НАТО назвал единственный способ получить правильные условия для переговоров между Украиной и РФ

Продолжительный мир, если победит агрессор Россия, невозможен, ведь угнетение и автократия будут преобладать над свободой и демократией, приоритетными в цивилизованном мире.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, говорится на сайте Альянса.

По его словам, единственным способом получить правильные условия для начала переговоров есть продвижение Украины на фронте.

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"Не может быть продолжительного мира, если победит агрессор. Не может быть продолжительного мира, если угнетение и автократия преобладают над свободой и демократией", — сказал генсек.

Кроме того, Столтенберг напомнил о цене победы Украины. По его словам, "цена, которую платят украинцы, измеряется кровью".

"Та цена, которую мы платим, в деньгах, тогда как цена, которую платят украинцы, измеряется кровью", — добавил Столтенберг.

Напомним, также генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что помощь Украине в борьбе с Россией, которая напала и ведет жестокую войну, будет предоставляться столько, сколько потребуется.

В начале ноября Столтенберг предупреждал, что Украину нельзя заставить согласиться на условия России для быстрого завершения войны, ведь это будет только разжигать амбиции страны-агрессоры.

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