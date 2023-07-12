Генсек НАТО о гарантиях безопасности для Украины: "Это новый и важный этап"

Столтенберг отметил, что юридических гарантий безопасности пока нет, но есть фактические.

У НАТО есть фактические гарантии безопасности для Украины: финансовые, санкционные и оборонные.

Об этом на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

“Что касается гарантий безопасности – это не дополнительные гарантии. У нас нет реальных гарантий безопасности от наших партнеров юридически. У нас есть фактические гарантии безопасности: финансовые, санкционные и помощь в защите. И это очень важно, что это может стать первым юридическим документом, который символизирует, что есть "зонтик" гарантий безопасности. У Украины будет документы с каждым государством гарантом безопасности. И там будут все те вещи, которые сегодня у нас есть, или те вещи, которых сегодня нам не хватает как воздушная оборона, авиация”, — рассказал генсек НАТО.

По его словам, эти вещи будут на двустороннем уровне.

“И также стоит сказать, что этот "зонтик" дает возможность странам "семерки" приобщиться. Это открытая возможность приобщиться к другим партнерам. Мне кажется, что это новый и важный этап”, — подчеркнул Столтенберг.

Напомним, что Австралия предоставит Украине 30 БТР Bushmaster.

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