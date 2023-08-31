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Генсек НАТО оценил контрнаступление ВСУ: "Украинцы снова превзошли ожидания"

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Генсек НАТО оценил контрнаступление ВСУ: "Украинцы снова превзошли ожидания"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг / Фото: Associated Press

Столтенберг сказал, что украинские войска на своем нелегком пути к победе "добиваются набирающих обороты успехов".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг дал положительную оценку контрнаступлению ВСУ, заявив, что украинские военные успешно оттесняют российских оккупантов.

Об этом сообщает CNN.

"Украинцы постепенно завоевывают позиции, а это значит, что они оттесняют россиян, и могут прорваться через некоторые из этих хорошо укрепленных территорий, в частности, благодаря минным полям", – сказал Столтенберг.

Он отметил, что на фронтах продолжаются тяжелые бои, однако Силы обороны Украины на своем нелегком пути к победе "добиваются набирающих обороты успехов".

В то же время генсек НАТО выразил несогласие с критикой некоторых западных военных и экспертов якобы медленных темпов ВСУ в этой контрнаступательной кампании. Столтенберг добавил, что между союзниками из Альянса и украинской стороной "ведется постоянный диалог".

"Мы увидели, что украинцы снова превзошли ожидания. И мы должны помнить, что все началось в прошлом году с полномасштабного вторжения РФ в Украину – тогда эксперты считали, что Украина продержится всего несколько дней или недель. Но они освободили север – Киев, восток – Харьковскую область, территорию на юге – Херсон. И теперь они достигают еще больших успехов", – рассказал глава НАТО.

К слову, украинский посол в Германии Алексей Макеев назвал среди причин "медленного контрнаступления" ВСУ нерешительность Запада по передаче Украине современного оружия. Пока там сомневались по поводу некоторых видов вооружения, российские войска возвели мощные линии обороны.

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Дата публикации
Просмотры
343
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