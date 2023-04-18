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Генсек НАТО прокомментировал возможные поставки китайского оружия РФ

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Генсек НАТО прокомментировал возможные поставки китайского оружия РФ

Фото: Associated Press

В НАТО отметили, что внимательно следят за ситуацией.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пока не были найдены доказательства того, что Китай поставляет свое оружие России для войны против Украины.

Об этом информирует издание CNN.

Он отметил, что страны НАТО очень внимательно следят за ситуацией.

"Мы очень внимательно следим за ситуацией и пока не видим доказательств того, что Китай оказывает летальную военную помощь России", — сказал Столтенберг.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО отметил, что отношение альянса очень четкое и заключается в том, что для китайского лидера Си Цзиньпина было бы большой ошибкой поддерживать незаконную войну российского диктатора Владимира Путина.

Напомним, ранее сообщалось, что после встречи с китайским лидером Си Цзиньпином президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что в Китае действительно понимают, что в российско-украинской войне время переговоров еще не наступило и "погода военная".

Кроме того, мы ранее информировали, что глава Министерства обороны Китая Ли Шанфу отметил теплые отношения между Пекином и Москвой, а также похвалил российского диктатора Владимира Путина о вкраплении "мира во всем мире".

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Дата публикации
Просмотры
519
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