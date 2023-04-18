Генсек НАТО прокомментировал возможные поставки китайского оружия РФ

В НАТО отметили, что внимательно следят за ситуацией.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пока не были найдены доказательства того, что Китай поставляет свое оружие России для войны против Украины.

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Об этом информирует издание CNN.

Он отметил, что страны НАТО очень внимательно следят за ситуацией.

"Мы очень внимательно следим за ситуацией и пока не видим доказательств того, что Китай оказывает летальную военную помощь России", — сказал Столтенберг.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО отметил, что отношение альянса очень четкое и заключается в том, что для китайского лидера Си Цзиньпина было бы большой ошибкой поддерживать незаконную войну российского диктатора Владимира Путина.

Напомним, ранее сообщалось, что после встречи с китайским лидером Си Цзиньпином президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что в Китае действительно понимают, что в российско-украинской войне время переговоров еще не наступило и "погода военная".

Кроме того, мы ранее информировали, что глава Министерства обороны Китая Ли Шанфу отметил теплые отношения между Пекином и Москвой, а также похвалил российского диктатора Владимира Путина о вкраплении "мира во всем мире".

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