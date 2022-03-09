Генсек НАТО предупредил: нападение РФ на линии поставок оружия Украине приведет к военному конфликту с Альянсом

Генсек НАТО предупредил: нападение РФ на линии поставок оружия Украине приведет к военному конфликту с Альянсом

Он отметил, что Россия является агрессором, а Украина защищается.

Генеральный секретарь НАТО предупредил, что нападение России на линии поставок стран-союзников, поддерживающих Украину оружием и боеприпасами, станет опасной эскалацией войны. Йенс Столтенберг убежден, что президент Путин знает об этом.

Об этом он сказал во вторник в интервью CBC News.

"Союзники помогают Украине отстаивать свое право на самооборону, закрепленное в уставе ООН", — сказал Столтенберг, отметив, что Россия является агрессором, а Украина защищается.

Столтенберг подчеркнул, что, если РФ совершит нападение на любую страну НАТО или территорию НАТО, это приведет к активации статьи 5. Эта статья Североатлантического договора определяет, что нападение на одного члена Альянса является нападением на все 30 стран-членов.

"Я абсолютно убежден, что президент Путин знает об этом, и мы устраняем все основания для просчетов, непонимания нашего обязательства защищать каждый дюйм территории НАТО", – сказал Столтенберг.

Между тем, Министерство обороны США проведет дополнительные консультации с польским правительством и союзниками из НАТО относительно предложения Польши о передаче на безвозмездной основе в распоряжение американского правительства истребителей МиГ-29, которые в свою очередь могли бы быть переданы Вооруженным силам Украины.

ТСН.ua