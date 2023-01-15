Генсек НАТО сделал важные заявления перед "Рамштайном": говорил об ошибке Путина и оружии для Украины

Украина может рассчитывать на увеличение поставок тяжелого вооружения от западных стран в ближайшее время.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украину необходимо обеспечить оружием, которое ей нужно для победы, а риск применения Россией ядерного оружия невысок.

Об этом он заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt незадолго до встречи союзников на американской базе "Рамштайн", которая запланирована на 20 января.

По его словам, Украина может рассчитывать на увеличение поставок тяжелого вооружения от западных стран в ближайшее время.

"Мы находимся в решающей фазе войны. Нас ждут тяжелые битвы. Поэтому важно обеспечить Украину оружием, которое ему нужно, чтобы победить и продолжать быть независимой нацией. Военная поддержка Украины – это самый быстрый путь к миру", – сказал он.

По мнению генсека НАТО, российский диктатор Владимир Путин совершил ошибку, напав на Украину.

"Он переоценил силу собственных вооруженных сил. Мы видим их ошибки, отсутствие морального духа, проблемы с командованием, плохое оборудование", – сказал он.

В то же время, генсек НАТО добавил, что россияне "продемонстрировали, что они готовы нести большие потери для достижения своей цели".

Относительно риска ядерной эскалации, на который неоднократно указывал канцлер Германии Олаф Шольц, Столтенберг сказал: "Риск применения ядерного оружия низкий".

Как известно, Украина месяцами требует более тяжелого вооружения. Страны Запада долго не желали поставлять Украине тяжелое вооружение, ссылаясь на опасения быть втянутыми в войну или спровоцировать Россию.

Недавно ассортимент предоставленного оружия теперь расширился. Франция, Германия и Соединенные Штаты пообещали отправить бронетехнику с пехотными или разведывательными танками – 40 немецких Marders, 50 американских Bradley и французских AMX-10 RC.

Британия объявила в субботу, что поставит танки Challenger 2, став став первой страной, которая будет поставлять Украине тяжелые танки западного производства.

Россия осудила это решение как только "углубяющее" конфликт.

Польша и Финляндия выразили готовность поставить Украине более тяжелые танки Leopard 2.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нужно быть готовыми к длительной войне, которую Россия начала 24 февраля 2022-го в Украине.

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