Генсек НАТО сообщил, сколько людей погибло на войне РФ против Украины: цифра шокирует

По словам Марка Рютте, война в Украине ежедневно приводит к новым разрушениям и смертям.

С начала полномасштабной войны в Украине, с февраля 2022 года, потери обеих сторон превысили 1 млн человек погибшими и ранеными.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте в своей речи 12 декабря в Брюсселе.

По словам генсека НАТО, война в Украине ежедневно приводит к новым разрушениям и смертям.

Также читайте Окончание войны: о чем говорят в Украине та США

"Еженедельно более 10 тысяч (людей – ред.) убито и ранено с обеих сторон в Украине. Более миллиона потерь с февраля 2022 года. Путин пытается стереть Украину с карты", – заявил Рютте.

По данным генсека НАТО, потери России достигли 700 тысяч человек.

"Ситуация на фронте меняется медленно и по очень высокой цене для россиян. Они уже потеряли 700 тысяч человек погибшими и ранеными. Этот месяц – рекордный по количеству российских потерь", – сказал генсек НАТО.

Рютте отметил, что схема, по которой происходит агрессия РФ, не является новой, но союзники по НАТО слишком долго на это не реагировали.

Отметим, согласно отчету американского Института изучения войны (ISW), в ноябре РФ теряла за день в среднем 1523 человека.

Напомним, по данным Генштаба общие боевые потери российских оккупантов на утро 12 декабря составили 758 730 тысяч человек.

Читайте также: