Генсек НАТО спрогнозировал, сколько будет продолжаться война России против Украины и назвал условие мира

В НАТО считают, что единственный способ убедить Россию сесть за стол переговоров – это победа.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что война России против Украины будет затяжной, а мир будет зависеть от ситуации в поле боя.

Об этом он сказал в интервью BBC.

Столтенберг заявил, что Россия готовится к затяжной войне против Украины, поэтому даже объявила о проведении мобилизации. Генсек НАТО призвал Запад готовиться к долгой войне и активно помогать Украине.

Столтенберг считает, что война закончится за столом переговоров, однако условия мира зависят от ситуации на поле битвы.

"Если мы хотим, чтобы мирный договор декларировал победу Украины, как суверенного, независимого, демократического государства Европы, мы должны обеспечить Украине поддержку. В том числе военную поддержку, потому что это единственный способ убедить Россию сесть за стол переговоров и признать Украину суверенной, и независимой страной Европы", — считает генсек НАТО.

Война России против Украины

24 февраля Россия начала полномасштабное наступление на территорию Украины. оккупанты двинулись с севера, юга и востока нашего государства. В тот же день российский диктатор Путин записал обращение, в котором заявил о начале так называемой "спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины". Террористы от 24 февраля массированно обстреливают Украину ракетами, убивая украинцев и уничтожая нашу инфраструктуру.

На освобожденных территориях ВСУ находят массовые захоронения украинцев, замученных россиянами. Так было в Буче, Изюме Николаевской и Херсонской областях.

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