Генсек НАТО заявил, что нужно доказать Путину, что Запад не откажется от поддержки Украины

Мероприятие должно усилить помощь Украины во всех областях, считает Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что западные партнеры должны усилить помощь Украине, что станет залогом справедливого и продолжительного мира.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Нью-Йорке, передает Sky News.

Он отметил, что в Украине идет "война на истощение", но она не зашла в тупик. По его словам, Украина нуждается в усилении поставок боеприпасов, запчастей и технического обслуживания, а также усилении ПВО.

"Мы видим, что противовоздушная оборона ежедневно спасает жизнь в Украине", – сказал он.

Столтенберг заявил, что успешные действия Украины в контрнаступлении показывают, что патовая ситуация не достигнута, поэтому Запад должен еще больше поддерживать Украину.

"Если мы хотим прекращения войны, если мы хотим справедливого и длительного мира, то военная поддержка Украины — это правильный путь, — сказал господин Столтенберг. — Мы готовы к долгому пути".

Генсек НАТО добавил, что необходимо послать сигнал Москве, что диктатор Путин не дождется момента, чтобы Запад отказался от поддержки Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Йенс Столтенберг отметил, что война России против Украины не закончится в ближайшее время.

Кроме того, мы ранее информировали, что избранный новым председателем Военного комитета НАТО выразил поддержку Украине.

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