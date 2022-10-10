Генсек ООН "глубоко шокирован" массированными ракетными обстрелами РФ по Украине

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что массовые ракетные удары, нанесенные Россией по территории Украины 10 октября, являются "очередной неприемлемой эскалацией войны" и он "глубоко шокирован" обстрелами.

Об этом заявил спикер генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

По словам спикера, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "глубоко шокирован сегодняшними широкомасштабными ракетными ударами вооруженных сил Российской Федерации по городам по всей Украине, которые, как сообщается, повлекли за собой значительные разрушения в гражданских районах и гибель и ранение десятков человек".

"Это очередная неприемлемая эскалация войны, и как всегда, высшую цену платят гражданские люди", — говорится в заявлении пресс-секретаря Стефана Дюжаррика.

Тем временем США осуждают массовые российские атаки по Украине.

Напомним, Зеленский после обстрелов РФ 10 октября собрал совещание по возобновлению связи и энергоснабжению.

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