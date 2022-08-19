Генсек ООН Гутерреш прибыл в Одесский порт для дальнейших переговоров (видео)

В пятницу, 19 августа, находящийся с визитом в Украине генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш прибыл в Одесский порт.

Согласно сообщениям, генсек ООН Гутерреш примет участие в переговорах по "зерновым коридорам".

Об этом информируют местные СМИ и публикуют видео прибытия политика в Одесский порт.

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Кроме того, отмечается, что генеральный секретарь проспектирует отгрузку и отправку украинского зерна. Вместе с ним в Одессу прибыл министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Как сообщалось на сайте ООН, после этого Антониу Гутерреш совершит остановку в Стамбуле и побывает в Совместном координационном центре, который способствует реализации Черноморской инициативы.

Напомним, в четверг, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел во Львове встречу со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. ТСН.ua собрал все детали важной трехсторонней встречи во Львове.

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