Генсек ООН Гутерреш прибыл в Одесский порт для дальнейших переговоров (видео)

В пятницу, 19 августа, находящийся с визитом в Украине генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш прибыл в Одесский порт.
Согласно сообщениям, генсек ООН Гутерреш примет участие в переговорах по "зерновым коридорам".
Об этом информируют местные СМИ и публикуют видео прибытия политика в Одесский порт.
Кроме того, отмечается, что генеральный секретарь проспектирует отгрузку и отправку украинского зерна. Вместе с ним в Одессу прибыл министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Как сообщалось на сайте ООН, после этого Антониу Гутерреш совершит остановку в Стамбуле и побывает в Совместном координационном центре, который способствует реализации Черноморской инициативы.
Напомним, в четверг, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел во Львове встречу со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. ТСН.ua собрал все детали важной трехсторонней встречи во Львове.
Читайте также:
- Встреча Зеленского, Эрдогана и Гутерреша во Львове: все, что известно о переговорах
- "Удар по лицу международного сообщества": Зеленский обратился к Эрдогану и Гутеррешу по поводу псевдореферендумов
- "Украина способна нанести поражение России": эксперты призвали Байдена "вооружить страну, пока не поздно"