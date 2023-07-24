Генсек ООН обратился к России с призывом вернуться к "зерновому соглашению"

По его словам, Украина и РФ играют ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности во всем мире.

Генсек ООН Антониу Гутерреш обратился к стране-агрессорке России с призывом вернуться к "зерновому соглашению".

Слово генсека приводит Askanews.

Как отмечается, Гуттереш обратился в РФ на фоне своих последних заявлений по поводу осуждения ракетных ударов со стороны оккупантов по Одессе.

"Я призываю Россию вернуться к реализации Черноморской инициативы в соответствии с моим последним предложением", — заявил генсек.

По его словам, Украина и Россия играют ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности во всем мире. Он поддерживает обеспечение доступа на мировые рынки продовольствия и удобрений как из Украины, так и из России. Таким образом, продовольственная безопасность будет обеспечена для всех.

Напомним, что Зеленский рассказал, что Россия запустила по алтарю Свято-Преображенского собора в Одессе ракету Х-22.

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