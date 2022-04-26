Генсек ООН перед поездкой к Путину и Зеленскому встретился с Эрдоганом: какие темы переговоров

Генсек ООН перед поездкой к Путину и Зеленскому встретился с Эрдоганом: какие темы переговоров

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш должен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве 26 апреля.

Ожидается, что генсек ООН и глава Кремля обсудят ситуацию в окруженном россиянами Мариуполе и, в частности, на "Азовстале", где находятся сотни гражданских и украинских военных.

Об этом сообщил спикер генсека ООН Фархан Хак.

Гутерриш 26 апреля приезжает в Москву для переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, после чего генсек ООН проведет встречу с Путиным.

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После визита в Москву генсек ООН в четверг отправится в Киев, где встретится с президентом Владимиром Зеленским.

"Он (генсек ООН Антониу Гутерриш. — Ред.) хочет четко поговорить с лидерами обеих стран и посмотреть, какого прогресса мы можем достичь. Наконец, наша цель — прекращение огня и улучшение положения людей в Украине", — сказал официальный представитель Гутерриша Фархан Хак.

Кроме того, Антониу Гутерреш накануне визита в Москву уже провел в Анкаре переговоры с турецким президентом Реджепом Эрдоганом, в том числе по преодолению гуманитарного кризиса в Украине.

Как сообщает "Анадолу", Гутерреш и Эрдоган обсудили переговоры между Украиной и РФ, в которых Турцию привлекли в роли посредника. Турецкий лидер подчеркнул, что этот "трек" переговоров, который предлагают вести на турецкой площадке, является наиболее успешным путем достижения мира в Украине. Он выразил надежду, что стороны добьются дипломатического решения для прекращения войны.

Стороны подтвердили общую цель — скорейшее прекращение войны в Украине и "создание условий для прекращения страданий мирного населения".

Во время встречи Эрдоган заявил, что Турция будет продолжать тесно сотрудничать с ООН, чтобы положить конец гуманитарному кризису в Украине и помочь в эвакуации мирного населения.

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