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Генсек ООН призвал Россию и Украину не вести боевые действия в районе ЗАЭС

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Генсек ООН призвал Россию и Украину не вести боевые действия в районе ЗАЭС

Фото: Энергоатом

Однако Гутерреш не упомянул, что ЗАЭС принадлежит Украине, а станцию после захвата обстреливают сами же россияне.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Украину и Россию приостановить боевые действия в районе Запорожской АЭС.

Об этом генсек сказал, выступая на инициированном Россией заседании Совета Безопасности ООН.

По его словам, обе страны должны обязаться не вести военные действия ни в направлении станции, ни с территории станции.

Гутерреш предложил Украине и России заключить соглашение о демилитаризованном периметре вокруг ЗАЭС.

"Российские силы должны вывести весь военный персонал и технику из этого периметра, а украинские силы – обязаться не входить в него. Запорожская АЭС не должна быть ни объектом, ни платформой для проведения военных операций", – сказал генсек ООН.

Однако Гутерреш не упомянул, что ЗАЭС принадлежит Украине, а станцию после захвата обстреливают сами же россияне.

Ранее Владимир Зеленский назвал главное, чего мир ждет от МАГАТЭ по поводу Запорожской АЭС.

  • 4 марта российские войска захватили Энергодар Запорожской области — город, в котором расположена АЭС, саму станцию обстреляли.
  • 21 июля стало известно, что российские оккупанты разместили военную технику, взрывчатку и оружие уже в машинном зале энергоблока АЭС.
  • Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская атомная электростанция полностью вышла из-под контроля агентства, принципы ядерной безопасности на станции нарушены.
  • Военные РФ все еще остаются на ЗАЭС с оружием и боеприпасами.
  • Четверо представителей МАГАТЭ покинули ЗАЭС, двое остались на постоянной основе.

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