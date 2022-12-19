Генсек ООН рассказал, возможны ли переговоры между Украиной и РФ: "Надеюсь, в 2023 году будет мир"

Генсек ООН Антониу Гутерреш считает, что в ближайшее время переговоры между Россией и Украиной не состоятся, однако надеется, что в 2023 году война в Украине закончится.

Об этом он сказал во время пресс-конференции.

"Я не смотрю оптимистично на возможность эффективных переговоров о мире в ближайшем будущем. Я считаю, что военное противостояние продолжится и что нам еще придется подождать момента, когда серьезные переговоры о мире станут возможными. На ближайшем горизонте я их не вижу, поэтому мы концентрируем усилия на других аспектах ситуации – повышении эффективности зернового соглашения, добавлении к нему новых составляющих, а именно экспорта аммиака. Мы также заинтересованы в ускорении обмена пленными", – отметил Гутерреш.

Гутерреш также заявил, что надеется, что войну России против Украины удастся закончить в 2023 году. "Когда я говорил о том, что не вижу возможностей для мирных переговоров в ближайшей перспективе, я не имел в виду весь 2023 год. Я очень надеюсь, что в 2023 году мы сможем достичь мира в Украине", – сказал генсек ООН. ООН и война против Украины Украинские и западные аналитики считают, что ООН оказалась не в состоянии, чтобы не допустить войну России против Украины. Поскольку Россия находится в Совбезе ООН и блокирует все мирные инициативы цивилизованного мира. Однако генсек ООН поддерживает Украину в войне с оккупантами и приезжал в Киев и Львов. В декабре он заявил, что масштабы разрушений по всей Украине потребуют мощной международной поддержки, которая выходит далеко за пределы гуманитарной помощи. Россия же использует ООН как площадку для пропагандистских заявлений о "биолабораториях", "боевых комарах и птицах". Также оккупанты созывают Совбез с требованием прекратить предоставлять оружие Украине, чтобы Россия смогла и дальше продолжить убивать украинцев. Это на одном из заседаний разозлило представителя США при ООН Ричарда Милса. Он считает, что Россия такими действиями пытается отвлечь мировое сообщество от своей агрессивной войны против Украины. Так было с мифическим "биологическим оружием" и "грязной бомбой". Читайте также: Россия созывает Совбез ООН через поддержку Украины Западом

ООН ежедневно фиксирует российские военные преступления в Украине

Россия не стремится к переговорам о мире, — представитель США в ООН