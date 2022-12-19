Генсек ООН рассказал, возможны ли переговоры между Украиной и РФ: "Надеюсь, в 2023 году будет мир"

"Я не смотрю оптимистично на возможность эффективных переговоров о мире в ближайшем будущем. Я считаю, что военное противостояние продолжится и что нам еще придется подождать момента, когда серьезные переговоры о мире станут возможными. На ближайшем горизонте я их не вижу, поэтому мы концентрируем усилия на других аспектах ситуации – повышении эффективности зернового соглашения, добавлении к нему новых составляющих, а именно экспорта аммиака. Мы также заинтересованы в ускорении обмена пленными", – отметил Гутерреш.
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