Генсека ООН шокировали ракетные удары РФ по Киеву во время его визита в столицу Украины

Генсека ООН шокировали ракетные удары РФ по Киеву во время его визита в столицу Украины

Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша шокировали ракетные удары РФ по Киеву во время его визита в украинскую столицу.

Генсек ООН выразил Украину свою поддержку.

Об этом Гутерриш сказал в комментарии BBC Бену Брауну.

"Генеральный секретарь ООН говорит, что он шокирован тем, что Россия нанесла ракетный удар по Киеву, когда он находился в городе на переговорах с президентом Зеленским. Украина называет это "отвратительным актом варварства" и "открыткой из Москвы", — говорится в сообщении журналиста.

Как пишет BBC, Гутерриш отметил, что "Украина нуждается и заслуживает полной поддержки" ООН.

Также генсек ООН отреагировал на угрозы России по поводу вероятности Третьей мировой и ядерной войны.

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"Ядерная война немыслима. Мы должны сделать все возможное, чтобы это было невозможно", — отметил он.

Напомним, вечером 27 апреля оккупанты выпустили две ракеты по Киеву. Попадания были в Шевченковском районе. Ракеты попали в инфраструктурный объект и жилой дом. В результате попадания российской ракеты пострадали 10 человек.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что удар крылатыми ракетами по жилому дому в Киеве был нанесен с территории оккупированного Крыма.

Также захватчики нанесли ракетные удары по Киевской области.