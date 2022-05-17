Генсек ООН уговаривает ЕС ослабить санкции против РФ в обмен на украинское зерно — WSJ

Генсек ООН уговаривает ЕС ослабить санкции против РФ в обмен на украинское зерно — WSJ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предлагает западным странам разрешить экспорт калийных удобрений из России и Белоруссии, чтобы РФ разблокировала порты Украины.

Однако Россия пока не ведет "серьезных переговоров по этому соглашению".

Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов, знакомых с этим процессом.

В то же время, Турция выразила готовность участвовать в этом соглашении путем разминирования Черного моря и контроля за судоходством в регионе.

Журналисты отмечают, что РФ и Беларусь являются главными поставщиками калийных удобрений, способствующих хорошему урожаю в разных регионах мира. Пока экспорт этой продукции запрещен в связи с санкциями стран Запада. Кроме того, введенные ограничения заблокировали России доступ к иностранной валюте, поэтому возможное соглашение "поднимет настроение двум странам", говорится в материале.

Представительства РФ и Украины при ООН, а также посольство Турции в Вашингтоне отказались комментировать информацию журналистов.

Напомним, по оценкам ООН, более одной пятой населения Земли — до 1,7 млрд человек — столкнутся с голодом и нищетой в результате полномасштабной войны РФ против Украины и связанного с ней блокирования экспорта продовольствия из этих стран.

Накануне стало известно, что Европейский Союз поможет Украине вывезти для экспорта зерновые, заблокированные в морских портах в результате российской военной агрессии.

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