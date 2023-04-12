Генсек ООН "в ужасе" видео с казнью украинского военного — спикер

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине "поражена этими ужасными" видео, которые распространяются в социальных сетях.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш "в ужасе" видео, которое показывает жестокую казнь украинского военнопленного, и требует привлечь виновных к ответственности.

Об этом заявил его спикер Стефан Дюжаррик во время брифинга, информирует Anadolu.

"К сожалению, это не единичный случай", — сказал журналистам Стефан Дюжаррик.

Он сказал, что мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине "поражена этими ужасными" видео, которые распространяются в социальных сетях, и она задокументировала несколько нарушений международного гуманитарного права, включая нарушения прав военнопленных в своих последних отчетах.

"Малейшие нарушения должны быть должным образом расследованы, виновные должны быть привлечены к ответственности", — сказал он.

Поздно вечером 11 апреля Сеть всколыхнуло жестокое видео казни украинского военнопленного оккупантами. Перед этим россияне пытали защитника, а затем отрезали ему голову. Российские военные сняли очередное военное преступление.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что пребывание России в составе Совбеза ООН является абсурдом, особенно после того, как стало известно о жестокой казни украинского бойца оккупантами.

Кроме того, мы ранее информировали, что дело об ужасной казни украинского военнослужащего оккупантами находится на личном контроле главы СБУ Василия Малюка, к расследованию привлечены лучшие следователи.

Также на это видео отреагировала госпожа посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс. Она заявила, что это пополняет список обвинений, которые должны предъявить России за ее преступления против Украины. Если это было сделано целью было запугать кого-то – вышло наоборот.

В свою очередь секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что россияне, отрезавшие главу украинского военного и снявшие на видео этот процесс, обязательно будут найдены и наказаны.

Позже глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после распространения видео, на котором россияне отрезают главу украинского военного, заявил, что таких зверств в Европе не было со времен Второй мировой войны.

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