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Генсек рассказал, сколько людей удалось спасти из Мариуполя благодаря операции ООН

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Генсек рассказал, сколько людей удалось спасти из Мариуполя благодаря операции ООН

Associated Press

Согласие России на эвакуацию гражданского населения из Мариуполя Гутерреш получил после встречи с Путиным.

Благодаря операции ООН из Мариуполя удалось эвакуировать около 500 человек.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, пишет Укринформ.

"На сегодняшний день в общей сложности около 500 гражданских лиц получили долгожданное облегчение — после того, как прожили под непрерывными обстрелами и в условиях нехватки воды, еды и санитарных условий", — отметил он.

Согласие России на эвакуацию гражданского населения из Мариуполя Гутерреш, по его словам, получил после встречи с Путиным 26 апреля, во время которой поднимал этот вопрос.

Напомним, 5 мая до Мариуполя отправился гуманитарный конвой, чтобы эвакуировать людей из "Азовстали". Общий конвой ООН и Красного Креста должен прибыть в город утром 6 мая.

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