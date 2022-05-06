Генсек рассказал, сколько людей удалось спасти из Мариуполя благодаря операции ООН

Генсек рассказал, сколько людей удалось спасти из Мариуполя благодаря операции ООН

Согласие России на эвакуацию гражданского населения из Мариуполя Гутерреш получил после встречи с Путиным.

Благодаря операции ООН из Мариуполя удалось эвакуировать около 500 человек.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, пишет Укринформ.

"На сегодняшний день в общей сложности около 500 гражданских лиц получили долгожданное облегчение — после того, как прожили под непрерывными обстрелами и в условиях нехватки воды, еды и санитарных условий", — отметил он.

Согласие России на эвакуацию гражданского населения из Мариуполя Гутерреш, по его словам, получил после встречи с Путиным 26 апреля, во время которой поднимал этот вопрос.

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Напомним, 5 мая до Мариуполя отправился гуманитарный конвой, чтобы эвакуировать людей из "Азовстали". Общий конвой ООН и Красного Креста должен прибыть в город утром 6 мая.

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