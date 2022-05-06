Генсек рассказал, сколько людей удалось спасти из Мариуполя благодаря операции ООН

Согласие России на эвакуацию гражданского населения из Мариуполя Гутерреш получил после встречи с Путиным.
Благодаря операции ООН из Мариуполя удалось эвакуировать около 500 человек.
Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, пишет Укринформ.
"На сегодняшний день в общей сложности около 500 гражданских лиц получили долгожданное облегчение — после того, как прожили под непрерывными обстрелами и в условиях нехватки воды, еды и санитарных условий", — отметил он.
Согласие России на эвакуацию гражданского населения из Мариуполя Гутерреш, по его словам, получил после встречи с Путиным 26 апреля, во время которой поднимал этот вопрос.
Напомним, 5 мая до Мариуполя отправился гуманитарный конвой, чтобы эвакуировать людей из "Азовстали". Общий конвой ООН и Красного Креста должен прибыть в город утром 6 мая.
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